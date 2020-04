Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate iraniene au achizitionat trei drone ce pot transporta bombe si care au o raza de actiune de 1.500 de kilometri, a anuntat sambata ministrul apararii al Iranului, Amir Hatami, la televiziunea nationala, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Dronele pot monitoriza "miscarile inamicului…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca guvernul de la Londra a achizitionat 3,5 milioane de teste de depistare a anticorpilor la noul coronavirus, astfel incat persoanele care suspecteaza ca au contractat virusul vor putea sa verifice daca au dezvoltat anticorpi, transmite Reuters.'Am…

- Misiunea anti- coronavirus rusa , condusa de un general, a ajuns in Lombardia, Italia. La fel ca și o echipa de 52 de medici din Cuba. Rușii sosesc,cu vigoare, pentru a lupta impotriva virusului in Lombardia, regiunea cea mai afectata de inamicul invizibil cu noua avioane de marfa Iushin, 160 de medici…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele trei…

- Armata siriana a anuntat luni ca a preluat controlul deplin asupra a zeci de localitati din zona rurala din nord-vestul provinciei Alep si isi va continua cu intensitate campania de a elimina gruparile insurgente "oriunde le gasim", relateaza Reuters potrivit Agerpres. Acest avans al armatei s-a…

- Senatul american a adoptat joi o rezolutie bipartizana menita sa limiteze capacitatea presedintelui Donald Trump de a lansa o actiune militara impotriva Iranului fara aprobarea Congresului, informeaza Reuters, dpa si AFP. Documentul il obliga pe seful statului sa ceara "o dezbatere si un vot" in Congres,…

- Autoritatile de la Kiev nu sunt multumite cu valoarea compensatiilor pe care le-a oferit Iranul familiilor ucrainenilor ucisi luna trecuta, cand armata iraniana a doborat din greseala un avion ucrainean in apropiere de Teheran, si va cauta sa obtina cresterea sumelor, a declarat duminica presedintele…

- Armata sud-coreeana a anuntat marti ca intentioneaza sa extinda aria de operare a unei unitati antipiraterie care actioneaza in prezent in largul Africii pana in zona stramtorii Ormuz, dupa ce SUA au facut presiuni pentru participarea la protejarea petrolierelor in tranzit, relateaza Reuters. Atacurile…