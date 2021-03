Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat marti o prelungire pana la 15 martie a restrictiilor de circulatie pe teritoriul tarii, o masura controversata in vigoare din 23 ianuarie pentru a combate raspandirea coronavirusului, relateaza AFP. Guvernul va anunta pe 8 martie daca masura va fi…

- Huawei a publicat un White Paper despre inovațiile in comerțul digital, explorand oportunitațile economice oferite de tehnologie in vremea pandemiei. Materialul analizeaza, de asemenea, importanța reducerii decalajului digital pentru a distribui mai bine beneficiul globalizat, potențialul impuls pe…

- Conceput pentru imbunatațirea productivitații și pentru utilizatorii cu spirit ecologic, monitorul eco-friendly Philips 242B1G a fost lansat pe 15 februarie. Acesta dispune de un design extrem de eficient din punct de vedere energetic, care face acest model perfect chiar și pentru setup-uri complexe.…

- Guvernele statelor membre UE au convenit vineri sa semnaleze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Masura este valabila pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000 de locuitori intr-un interval de doua saptamani.…

- Vor fi mai puține clase de a IX-a in Gorj din urmatorul an școlar. In urma ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj s-a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Acesta prevede 94 de clase de liceu și școala profesionala, fața de 116 cate sunt in…

- Șeful Directiei Constructii, Gospodarie comunala, Dezvoltare locala si regionala din cadrul Consiliului raional Cantemir și un om de afaceri din localitate au fost reținuți, in aceasta dimineața, de ofițerii DGT Sud a CNA și procurorii anticorupție. Aceștia, impreuna cu persoane terțe, sunt banuiți…

- Franța va extinde intervalul de restricții de circulație, cuprins intre orele 18.00-06.00, in intreaga țara, din cauza pandemiei de Covid, a anunțat premierul Jean Castex, conform Euronews. Masura va intra in vigoare sambata și va dura ”cel puțin” 15 zile, a adaugat acesta. Restricțiile intre orele…