- Armata chineza a declarat marți ca a alungat un crucișator american cu rachete ghidate care „a patruns ilegal” in apele din apropierea Insulelor Spratly din Marea Chinei de Sud, o afirmație contestata de Marina americana. „Acțiunile armatei SUA au incalcat grav suveranitatea și securitatea Chinei”,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a dezvaluit pentru prima data fiica in fata lumii, in fotografii surprinzatoare, transmise, sambata, de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…

- Mii de aplicații de telefon disponibile in Apple App Store și Google Play conțin cod scris de o companie de tehnologie, Pushwoosh, care se prezinta ca avand sediul in SUA, insa care de fapt este ruseasca, potrivit Reuters. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenție de lupta…

- Armata americana a dezvaluit ca a plasat un submarin cu rachete balistice intre Moscova și Beijing. Armata americana a luat decizia neobișnuita de a dezvalui ca principalul sau comandant pentru Orientul Mijlociu se afla pe un submarin american cu rachete balistice in Marea Arabiei. Concret, submarinul…

- Iranul a promis ca va furniza Rusiei rachete sol-sol, pe langa mai multe drone, au declarat pentru Reuters doi oficiali iranieni de rang inalt și doi diplomați iranieni, o mișcare care este de natura sa infurie Statele Unite și alte puteri occidentale, potrivit Reuters. Un acord a fost convenit pe 6…

- Serviciile secrete americane considera ca Moscova cumpara muniție pentru artilerie din Coreea de Nord, a relatat New York Times. Informația vine in contextul in care recent s-a aflat și ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana, transmite Reuters. Oficiali guvernamentali americani…

