Stiri pe aceeasi tema

- Te interesaza o cariera in Armata Romaniei? Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” deruleaza, incepand cu data de 15 septembrie, o campanie de recrutare și selecție in vederea incadrarii posturilor vacante de soldat gradat profesionist in activitate, disponibile la nivelul unitații. Detalii…

- Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean Mures, aduce la cunostinta celor interesati faptul ca pana la data de 29 septembrie 2023 se desfasoara o activitate de inscriere a candidatilor in vederea participarii la procesul de recrutare pentru categoria soldați/gradați profesioniști.…

- Vești bune pentru cei care viseaza la o cariera militara. Divizia 4 Infanterie „Gemina” Cluj a anunțat ca recruteaza personal, respectiv soldați și gradați profesional. Acțiunea de recrutare de personal are loc la nivel național, fiind disponibile in total 2.531 de locuri, dintre care 403 de locuri…

- Fortele Navale Romane recruteaza tineri pentru posturile de soldati si gradati profesionisti in limita locurilor ramase neincadrate, pana pe data de 29 septembrie. Reprezentantii Fortelor Navale Romane au anuntat, luni, ca termenul final de intocmire a dosarelor de candidat este 2 octombrie. „Fortele…

- Armata Romaniei a inceput marea recrutare: Se cauta soldați și gradați profesioniști! Se poate face pana la data de 29 septembrie 2023! Ministerul Apararii Naționale (MApN) desfașoara in aceasta perioada o campanie de recrutare a tinerilor, pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. Inscrierile…

- Ministerul Apararii Naționale – MApN anunța o noua campanie de recrutari pentru cele peste 4.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști disponibile la acest moment in Armata Romana. Inscrierile se pot face pana pe data de 29 septembrie, termenul final de intocmire a dosarelor de candidat fiind…

- Inscrierea se poate face pana la data de 29 septembrie 2023, iar termenul final de intocmire a dosarelor de candidat este 2 octombrie 2023.Ministerul Apararii Nationale continua activitatile de recrutare a tinerilor ndash; baieti si fete, pentru posturile de soldati si gradati profesionisti, in limita…