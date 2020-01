Stiri pe aceeasi tema

- Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF), citat de agentia DPA, potrivit Agerpres Personalul militar specializat va fi dislocat imediat…

- Politia Militara rusa si-a stabilit cartierul intr-o baza detinuta, cu putin timp in urma, de armata americana, in apropiere de orasul Rakka, fosta „capitala“ a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters.

- Un atac cibernetic de amploare mondiala impotriva propagandei online a militantilor din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) a avut loc in ultimele zile, in cadrul unei anchete a justitiei belgiene, a anuntat luni Parchetul Federal belgian, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a dat asigurari joi ca Statele Unite vor continua "sa conduca" lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in fata aliatilor Washingtonului bulversati de schimbarile de pozitie ale presedintelui Donald Trump privind Siria, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit sa trimita Armata americana in Mexic, pentru a „purta un razboi” impotriva cartelurilor de droguri, dupa o ambuscada in care au murit cel putin noua mormoni americani, femei si copii, luni.

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.