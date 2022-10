Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a condus joi un atac aerian in Siria, care a ucis doi militari de rang inalt ai organizatiei Stat Islamic (SI), se arata intr-un comunicat al Comandamentului SUA pentru Orientul Mijlociu (Centcom), informeaza vineri AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Șase militari din forțele terestre romane au parcurs perioada de instruire și testare in vederea obținerii insignei de expert in arma infanterie, eveniment organizat și gazduit de 2d Cavalry Regiment Regimentul 2 Cavalerie al US Army, in Vilseck, Germani

- Un test nuclear efectuat de Coreea de Nord, care pare probabil in urmatoarele saptamani, ar fi "schimba datele” in regiune si ar primi un „raspuns” din partea Statelor Unite, au declarat mai multi oficiali cu rang inalt ai comandamentului american Asia Pacific, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Armata chineza a declarat ca a efectuat luni mai multe exerciții in apropierea Taiwanului, in timp ce un grup de congresmeni americani a vizitat insula revendicata de China și s-a intalnit cu președintele Tsai Ing-wen, in ceea ce Beijingul a calificat drept o incalcare a suveranitații sale. Cei cinci…

- Armata israeliana a declarat in aceasta dimineața ca a lovit un depozit de producție de rachete din Fașia Gaza, condus de Hamas. Vineri, in timpul unei vizite in Israel și Cisiordania ocupata, președintele american Joe Biden a promis ca nu va renunța la e

- Avioane de lupta israeliene au lovit Fașia Gaza in urma unor lansari de rachete, sambata, catre teritoriul statului evreu, la cateva ore dupa ce președintele american Joe Biden a zburat din Israel in Arabia Saudita, intr-o calatorie in Orientul Mijlociu menita sa aprofundeze integrarea Israelului in…

- Armata rusa anunta vineri ca a vizat o reuniune a Fortelor aeriene ucrainene, in centrul Vinitei, un oras ucrainean situate foarte departe de linia frontului, un bombardament sangeros, denuntat de comunitatea interntaionala, relateaza AFP.