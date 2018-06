Stiri pe aceeasi tema

- Criza in domeniul migratiei pune in pericol insasi supravietuirea Uniunii Europene, considera presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, in contextul in care numeroase state europene se confrunta cu problema primirii de migranti, informeaza AFP. ''Migratia pune…

- Presedintele legislativului UE, Antonio Tajani, a anuntat ca intalnirea de marti a directorului general al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, cu membri ai Parlamentului European, va fi transmisa in direct, relateaza site-ul Politico.eu.

- Europarlamentarul argesean Mircea Diaconu spune ca Romania are o sansa unica de a fi in cel mai inalt club de prosperitate din lume, reprezentat de Uniunea Europeana. Europarlamentarul este dezamagit de cei care se ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca plecarea europaralamentarului Siegfried Muresan din PMP si inscrierea sa in PNL a fost sustinuta de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, si de liderul de grup al PPE, Manfred Weber. Intrebat daca, in conditiile in…

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu a declarat ca propunerea de buget pentru perioada 2021-2027 prezentata de Comisia Europeana in Parlamentul European este mai mare cu aproape 20% fata de bugetul din perioada 2014-2020 si vor fi alocate sume importante pentru migratie, securitate si politica…

- Europarlamentarul Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice Partidul Independentei Marii Britanii (UKIP), a declarat, marti, ca presedintele francez Emmanuel Macron ar putea fi ultima sansa pentru Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu, citat de Mediafax.Declaratiile lui Farage…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a comentat declarațiile facute de președintele Franței, Emmanuel Macron, in primul discurs pe care acesta l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European la Strasbourg. Europarlamentarul social-democrat arata ca deși multe dintre punctele expuse ca…

