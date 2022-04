Stiri pe aceeasi tema

- Spațiul aerian al Turciei a fost inchis pentru avioanele militare și civile care transporta trupe din Rusia in Siria, dupa consultari cu Moscova, a declarat sambata radiodifuzorul de stat turc TRT Haber, care l-a citat pe ministrul de externe Mevlut Cavusoglu. Reuters precizeaza ca Turcia, membra…

- Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor sa se pregateasca pentru „operațiuni și mai mari” ale Rusiei in estul țarii și a acuzat Moscova de ”lașitate”. „Le este frica sa admita ca intreaga politica a Rusiei fața de Ucraina a fost eronata de zeci de ani”, a spus liderul de la Kiev in mesajul…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a sustinut miercuri ca aliatii straini trebuie sa impuna sanctiuni maxime Rusiei si sa furnizeze Ucrainei toate armele de care are nevoie pentru a preveni raspandirea razboiului la alte tari, informeaza Reuters. ”Singura modalitate de a impiedica raspandirea…

- "In prezent, se observa o tendința de atacuri in Ucraina, similara cu cea din Siria. Armata rusa trage fara discernamant. Nu exista facilitați militare in locurile unde lovesc rachetele și unde au loc bombardamentelor aeriene, toate acestea sunt cartiere rezidențiale", a spus Sezgin. Potrivit diplomatului,…

- Moscova recruteaza sirieni pentru a lupta in Ucraina, in timp ce invazia Rusiei este pe cale sa se extinda si mai mult in orase, potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal. Publicația scrie ca Rusia, care opereaza in interiorul Siriei din 2015, a recrutat in ultimele zile luptatori…

- Zborurile au fost anulate joi pe aeroporturi ale unor orase mari din sudul Rusiei, situate in apropiere de Ucraina, unde Moscova a lansat o operatiune militara, anunta Agentia rusa a aviatiei Rosaviatsia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il va vizita, joi, pe omologul sau Volodimir Zelenski in Ucraina, dupa ce a prezentat Turcia ca mediator pentru a atenua tensiunile cu Rusia, iar un oficial a spus ca nu va fi de nicio parte in aceasta criza, potrivit Reuters. Oficialul turc a declarat pentru Reuters…

- Riscul unui conflict armat intre Rusia si Ucraina ridica semne de intrebare cu privire la rolul Turciei, tara cu iesire la Marea Neagra, membra a NATO, si care de mai multi ani mentine un echilibru instabil in geopolitica regionala, scrie EFE intr-o analiza, potrivit Agerpres. In ce tabara se situeaza…