Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Galați, de luni dupa-amiaza echipaje de poliție vor fi amplasate pe sensul de intrare in oraș dinspre Braila in zona podului, potrivit "Viața Libera Galați" .Vor fi verificate mașinile care intra in Galați, astfel ca șoferii sunt sfatuiți sa dea curs indicațiilor și solicitarilor agenților.La…

- Politistii il cauta pentru a treia zi la rand pe individul care sambata seara a atacat un militar și l-a deposedat de arma. Au fost organizate filtre in Constanța, dar și in Suceava, dar și in alte județe. O noua ipoteza in acest caz este faptul ca individul necunoscut ar fi aruncat arma furata in canalul…

- Politistii nemteni organizeaza filtre rutiere si in Roman si Piatra Neamt, duminica dupa-amiaza, 20 martie, dupa evenimentul inregistrat sambata seara la o unitate militara din judetul Constanta. O santinela aflata in post, la o unitate militara din Mamaia Sat, a fost atacata de catre un individ mascat…

- Este alerta in Constanța, dupa ce un barbat necunoscut a furat o mitraliera și muniție dintr-o unitate militara. Sambata seara, un barbat cu cagula și inarmat cu o arma alba a patruns intr-o unitate militara din Mamaia Sat. Acesta l-ar fi atacat pe un militar aflat in post, dupa care l-a deposedat de…

- Este alerta in Constanța, dupa ce un barbat necunoscut a furat o mitraliera și muniție dintr-o unitate militara. Sambata seara, un barbat cu cagula și inarmat cu o arma alba a patruns intr-o unitate militara din Mamaia Sat. Acesta l-ar fi atacat pe un militar aflat in post, dupa care l-a deposedat de…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta, Baza Logistica Navala a incheiat un acord cadru pentru furnizare lapte UHT si unt proaspat portionat 20gr. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "Furnizare Lapte UHT si unt proaspat portionat 20gr.ldquo;. Societatea…

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- Opera Nationala Romana din Iasi are un nou teolog la conducerea institutiei. Tenorul Florin Guzga este noul director artistic al Operei iesene, functie ocupata anterior de tenorul Andrei Fermesanu, in prezent numit manager interimar al Operei. Atat Andrei Fermesanu, cat si Florin Guzga sunt absolventi…