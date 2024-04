Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Marinescu a facut o serie de lucruri bune pentru politie. A exercitat presiuni si a fortat mana oamenilor bogati ori le-a asigurat protectia in afaceri pentru a construi sedii noi ale Politiei, atat in Bucuresti, cat si in resedintele de judet. A reformat Corpul Gardienilor Publici, a majorat…

- Penitenciarul Bistrita selectioneaza candidati, in vederea admiterii in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" Bucuresti, sesiunea 2024, pentru urmatoarele specializari: Facultatea de Comanda si Stat Major - domeniul de licenta Stiinte militare, informatii si ordine publica - specializarea Intendenta,…

- Capitala se afla marți, 2 aprilie, pana la ora 18.00, sub alerta cod portocaliu de vant puternic. Efectele vremii rele au aparut inca din cursul dimineții, unde mai mulți copaci au cazut peste mașini, iar pompierii au fost nevoiți sa intervina.Pana la orele pranzului, pompierii au intervenit in diferite…

- In acest articol, vom explora unele dintre cele mai mari cutremure care au zguduit Romania.1. Cutremurul din 4 martie 1977Cu o magnitudine de 7,4 pe scara Richter, cutremurul din 4 martie 1977 este considerat unul dintre cele mai devastatoare seisme din istoria moderna a Romaniei. Epicentrul a fost…

- Elisabeta a Romaniei, pseudonim literar Carmen Sylva (lat. „cantecul padurii” sau „poezia padurii”), nume complet Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied; n. 29 decembrie 1843, Neuwied, din Ducatul Nassau — d. 18 februarie 1916, București, din Vechiul Regat) a fost doamna, apoi regina Romaniei in timpul…

- @ 165 de ani de la fondarea Romaniei de azi și recunoștința tinerei generații Unirea Principatelor Romane – 24 ianuarie 1859 – reprezinta un moment deosebit de important in istoria Romaniei, marcand inceputul procesului ireversibil de formare a statului unitar roman. Acest eveniment a avut loc in contextul…

- Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu autoritatile centrale si locale, organizeaza, miercuri, in garnizoanele in care exista monumente dedicate Unirii Principatelor, ceremonii militare si religioase cu ocazia sarbatoririi a 165 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. Presedintele…

- Contractul pentru proiectul tehnic si pentru executia lucrarilor la placa uriașa din beton din Piata Unirii din București, care este supusa riscului de prabușire, va fi semnat luni, 22 ianuarie, a transmis duminica, 21 ianuarie, Primaria Sectorului 4.Potrivit instituției, construcția din beton, veche…