Stiri pe aceeasi tema

- Copiii Andreei Esca au ajuns in atenția publicului larg odata cu participarea la reality-show-ul America Express. In cea mai recenta intervenție pentru presa romaneasca, Aris și Alexia Eram au facut dezvaluiri cu totul neașteptate despre viețile lor. Motivul pentru care tanarul a fost exmatriculat in…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, sunt doi dintre cei 10 participanți ai emisiunii "America Express", difuzata la Antena 1. Cei doi frați sunt extrem de apropiați, iar show-ul acesta i-a facut sa se cunoasca și mai bine. In urma cu puțin timp, Alexia Eram a facut publica o fotografie, pe pagina…

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Alexia Eram și ratele ei, Aris, au fost opriți de poliție in timpul cursei din ediția 7 a sezonului 6 America Express - Drumul Aurului. Cei doi au tras o sperietura de proporții. Iata ce s-a intamplat cand au incercat sa dea explicații.

- Romica Țociu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de fiul lui, Catalin, deși fanii s-ar fi așteptat sa-l vada alaturi de Cornel Palade, bunul sau prieten. Motivul pentru care actorul de comedie, in varsta de 71 de ani, a refuzat sa participe la show-ul de la Antena 1.Telespectatorii…

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…

- In episodul 2 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, cateva dintre echipe au jucat strategic și au luat decizia de a iși lasa bagajele in strada pentru a se putea desfașura cu mai multa ușurința. Iata gestul ce putea sa ii sancționeze dur pe Alexia și Aris Eram in graba…

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…