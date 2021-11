ARIR a premiat cele mai bune companii și cei mai buni profesioniști în relația cu investitorii Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) recunoaște anual performanța companiilor in Relația cu Investitorii (IR) in colaborare cu Institutional Investor – lider al industriei de cercetare și analiza comparativa a companiilor, precum și alți parteneri. In cadrul Galei ARIR din 2021 au fost premiate cele mai bune companii, cei mai buni profesioniști in IR și cele mai bune rapoarte de sustenabilitate. In acest an premiile au fost oferite la 8 categorii in urma evaluarii directe ale investitorilor instituționali, individuali, dar și de catre jurii formate din experți.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

