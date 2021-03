Arina Delcea: Ce înseamnă neomarxism? Nu știu, dar sună bine La tribuna Camerei Deputaților:Deputat AUR Ilie Alin Coleșa: Acest proiect de lege ascunde sub masca incurajarii natalitații o politica de tip neomarxist prin care se incearca promovarea familiei monoparentale total artificiale. Pe de o parte, prin politicile publice, ni se explica gravitatea sarcinilor la tinere necasatorite pentru a caror vitare (sic!) se finanțeaza și promoveaza agresiv o educație sexuala denaturata, punandu-se accent pe metodele contraceptive, mai ales pe anticoncepționale care, in timp, au efecte adverse asupra fertilitații femeilor. Pe de alta parte, se finanțeaza și promoveaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

