Arhitectura sărbătorilor De ceva vreme a devenit vizibila, ispititoare, competitia dintre orasele cu posibilitati de organizarea a targurilor de Craciun. Se fac clasamente la nivel national, european, chiar mondial. Situarea in varful clasamentului inseamna atractivitate, inseamna turisti, inseamna afacere. Investitiile intr-un astfel de proiect, mari daca este cautata atragerea publicului, sunt recompensate cu profit in toate planurile. In primul rand este o afacere financiara, orasul impreuna cu firmele implicate in proiect castiga bani frumosi. Apoi satisfactia, mandria cetatenilor pentru spectacolul cu chipuri multiple… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

