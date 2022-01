Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase familii asteptau luni cu disperare vesti despre cei dragi din arhipelagul Tonga, rupt de lume dupa puternica eruptie vulcanica de sambata ce a provocat un tsunami in Oceanul Pacific, relateaza luni AFP, potrivit Agerpres.

- Imagini dramatice au fost surprinse vineri, in timpul mega-erupției vulcanului subacvatic din Oceanul Pacific, aflat in imediata vecinatate a insulei Tonga. Este vorba despre nori negri de cenușa vulcanica și coloane uriașe de fum care prevesteau parca apocalipsa. Erupția de vineri a vulcanului Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai…

- Doua persoane s-au inecat pe o plaja din Peru, spun autoritatile locale, dupa ce valuri neobisnuit de mari au fost inregistrate in mai multe zone de coasta, dupa eruptia de sambata a unui vulcan subacvatic din Tonga. Cele doua decese s-au inregistrat sambata, pe o plaja situata in regiunea Lambayeque,…

- Anumite zone din capitala Tonga, Nuku'alofa, au suferit daune semnificative din cauza puternicei eruptii vulcanice si a tsunami-ului de sambata, dar nu au fost semnalati raniti sau morti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Un tsunami a lovit sambata cea mai mare insula din Tonga, Tongatapu, valurile care au inundat capitala fiind provocate de un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud care a erupt violent, propulsand in aer un nor de cenușa și aburi de gaz. Undele de șoc din Pacific ajung si in America. Statele Unite și…

- Un tsunami provocat de erupția unui vulcan subacvatic a lovit statul Tonga din Pacificul de Sud. Din imaginile surprinse de martori se vede cum apa a intrat intr-o biserica și mai multe case. Deocamdata, nu se cunoaște daca au fost inregistrate victime.

- Un vulcan subacvatic din Tonga a erupt sambata, producand un tsunami de 1,2 metri care a lovit cateva insule, din Pacificul de Sud, conform imaginilor aparute in social media, transmite Reuters. Valurile tsunami au fost observate la Nuku?alofa, capitala Tonga, conform datelor oferite de un sistem…

- La aproape doua luni de la prima sa erupție, vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma a facut prima victima. Potrivit informațiilor din fluxul de știri spaniol EFE, un barbat in virsta de 70 de ani a fost ucis in timp ce lucra ca voluntar pentru a curața cenușa vulcanica cind acoperișul…