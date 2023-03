Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul de Canterbury, dr. Justin Welby, va fi primit in vizita la Palatul Elisabeta, luni, de la ora 12.30, de catre Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei si Alteta Sa Regala Principele Consort, anunta Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei.La primirea Primatului…

- Peste 200 de cetațeni ucraineni, majoritatea refugiați din calea razboiului, s-au adunat in Piața Unirii din municipiul Iași pentru a le mulțumi romanilor pentru ajutorul acodat in contextul conflictului armat din țara vecina. Este o manifestație pașnica prin care oamenii vor sa iși arate aprecierea…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Madalina Turza, consilierul de stat si coordonatorul strategic al asistentei umanitare din cadrul Departamentului pentru Responsabilitate Sociala Comunitara si Grupuri Vulnerabile, a prezentat, vineri, sprijinul acordat de Romania refugiatilor ucraineni la un an de la inceperea razboiului.

- Sute de milioane de euro cheltuite de Romania cu refugiații din Ucraina: Intre timp afaceriștii ucraineni au migrat in Polonia Sute de milioane de euro cheltuite de Romania cu refugiații din Ucraina: Intre timp afaceriștii ucraineni au migrat in Polonia Pana in prezent, au fost alocate 565 de milioane…

- Romania a fost si va ramane "spatiu de siguranta si liniste" pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize.

- Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, este dezamagit de faptul ca Romania nu a fost admisa in spațiul Schengen, dupa ce s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, primarul a declarat: „2022 a fost un an total atipic, special, și plin de provocari.…

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina a „deschis porțile iadului” și a dezlanțuit „toate forțele malefice” din intreaga lume, de la crime și violuri in teritoriul ocupat pana la foamete și datorii in Africa și Europa, scrie The Guardian.