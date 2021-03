Arhiepiscopia Tomisului susține că ÎPS Teodosie nu are averi: EL ESTE AVEREA Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, ca IPS Teodosie nu are averi, arhiepiscopul fiind averea Bisericii. Reactia vine in contextul unor informatii aparute in presa cu privire la declasratia de avere a arhiepiscopului Tomisului, considerate de reprezentantii institutiei de cult drept "mincinoase si tendentioase". Anual, IPS Teodosie primeste 116.894 de lei ca arhiepiscop, iar la acestia se adauga si 150.115 lei de la Facultatea de Teologie, dar si proprietati si investitii imobiliare. Mai mult decat atat, IPS Teodosie detine un complex balnear la Dorna Arini, proprietate ce i-a fost cedata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, ca IPS Teodosie nu are averi, singurele venituri ale acestuia fiind cele prevazute de lege. Precizarile vin in contextul in care in presa au aparut informații potrivit carora Arhiepiscopul Tomisului deține complexul hotelier Dorna Arini din Suceava, informeaza…

- Compania Naționala de Investiții Rutiere, inființata pe hartie de mai mult timp, va deveni operaționala, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula, Compania se va ocupa de infrastructura și va avea buget din veniturile incasate din rovinieta. „Au trecut cinci ani de la adoptarea unei Ordonanțe…

- “Protecția mediului este una dintre prioritațile echipei liberale!”, transmite deputatul Florin-Alexandru-Alexe. Impreuna cu Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, parlamentarul liberal a participat la o intalnire productiva cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și deputatul Mircea…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , susține ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza pandemiei de COVID-19, dupa ce in spațiul public au aparut discuții despre posibilitatea instituirii unor noi masuri de restricție din cauza inmulțirii cazurilor de infectare cu virusul…

- Este absolut clar ca virusul a impartit oamenii in doua categorii, pro-vaccin si anti-vaccin, indiferent de sursele de informare, oficiale sau mai putin oficiale. In fine, o confuzie poate fi clara daca vom apela si la una din legile lui Murphy: ’’ Oamenii se impart in doua categorii: a) oameni care…

- Ministerul Finanțelor a decis sa puna în dezbatere proiectul privind eliminarea Anexei II din Legea 296/2020, deoarece acolo se afla Turcia, în ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante. HotNews.ro a scris saptamâna trecuta despre aceasta intenție. Este vorba despre nedeductibilitatea…

- UPDATE Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Raluca Turcan a anunțat,…

- Noua conducere a Asociatiei Municipiilor din Romania s-a reunit in prima sedinta a Comitetului Director al AMR. In deschiderea sedintei, Presedintele AMR, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, a prezentat actiunile intreprinse cu succes de catre AMR in perioada 2017-2020 ( Legea administratiei…