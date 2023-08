Stiri pe aceeasi tema

- Ramasite umane, fragmente de obiecte ceramice precum si un inel au fost descoperite pe un teren apartinand unei persone private din comuna Sahateni, in urma unor lucrari de excavare.Un nou sit arheologic care scoate la lumina urme de locuire apartinand unor culturi din perioada secolului IV si a Evului…

- Oamenii de știința au descoperit artefacte arheologice fascinante chiar in inima capitalei mexicane. Situata la doar 2,4 kilometri nord-vest de centrul istoric al orașului, se afla o așezare straveche, care, potrivit cercetarilor, dateaza din anii 450-650 d.Hr. Arheologii cred ca au descoperit ruinele…

- In perioada 25-28 iulie, la Centrul Muzeal „I.C. Bratianu” va avea loc Festivalul Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Este un festival de muzica și dansuri tradiționale, acompaniat de un targ de meșteșuguri și artizanat. Este cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor…

- O fresca care infatiseaza ceea ce ar putea fi un stramos al pizzei italiene a fost descoperita pe peretele unei case din orasul antic roman Pompei, a anuntat marti Ministerul italian al Culturii, scrie Reuters. Arheologii presupun ca painea plata descrisa in pictura, alaturi de o cupa de vin, ar fi…

- Absolvenții de liceu care au sustinut azi iunie, prima proba scrisa de la Bacalaureat 2023, cea de Limba și literatura romana. Subiectele și baremul vor fi publicate pe edu.ro, secțiunea dedicata, incepand cu ora 15:00. Informații despre subiecte au aparut inca din timpul desfașurarii probei: particularitați…

- Pe parcursul cercetarilor arheologice desfașurate in cadrul proiectului Capitala Daciei – Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European. Conservarea, Restaurarea și Punerea in Valoare a Cetații Sarmizegetusa in situl de la Gradiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, arheologii au scos la iveala o conducta…

- Parcul acvatic al Complexului de Natație din Targoviște este deschis publicului șapte zile din șapte. Anul acesta au fost achiziționate umbrele noi, dar și mobilier specific. Sunt 400 de șezlonguri, 400 de masuțe i 200 de umbrele de rachita. De luni pana vineri, prețul unui bilet de intrare este de…

- NASA susține astazi prima dezbatere publica pe tema existenței OZN-urilor ● Arheologii chinezi au descoperit un buncar aparținand infamei unitați japoneze 731 ● Ce mai inventau neanderthalienii