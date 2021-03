”Arheologii” de la DNA au descoperit o epavă antică la Mamaia Procurorii DNA Constanța au gasit o construcție de lemn, posibil epava antica, in zona de excavare a nisipului pentru largirea plajelor din Mamaia, transmite Info Sud-Est , citand surse ale publicației. Construcția, ingropata aproape in totalitate in nisip, a fost localizata la aproximativ 2 mile in larg, in zona cuprinsa intre plaja Modern și 3 Papuci, la 25 de metri adancime. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov Fragmentele de lemn descoperite sunt dispersate pe o suprafața de aproximativ 20 de metri, iar in aceasta se contureaza ceea ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

