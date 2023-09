Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia, naționala antrenata de romanul Geani Crețu, a obținut medalia de bronz la Campionatul European de volei masculin. Slovenii au trecut in finala mica de campioana olimpica Franța, scor 3-2 (25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11). Marea finala se joaca chiar in aceste momente intre Italia și Polonia.Romania…

- Patru sportivi de la CS Targoviște vor reprezenta Romania la ediția din acest an a Campionatului European de Karate Goju Ryu, care se va desfașura in orașul Liege (Belgia), in perioada 12-18 septembrie. Cei patru karateka convocați sub „tricolor” sunt Ștefanuia Huiu (junioare kumite – cat. 59 kg), Andreea…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Patru jucatoare, antrenorul și statisticianul de la Volei Alba Blaj participa la Campionatul European de volei Patru sportive, un antrenor și statician de la Volei Alba Blaj vor reprezenta naționalele la turneul final al Campionatului European, care va avea loc in perioada 15 august – 3 septembrie,…

- Romania se dueleaza cu Ungaria, astazi, la Pitești Arena, in cadrul sferturilor de finala ale Campionatului European U16 – Divizia B. Meciul incepe la ora 18:00, accesul spectatorilor in sala fiind gratuit. Bafta, baieți!

- Romania a cucerit șase medalii la Campionatul European de inot pentru juniori de la Belgrad. Printre protagoniști s-a numarat și o sportiva din Falticeni, Daria Silișteanu. Ea a concurat in mai multe probe, inclusiv pe echipe. A reușit doua rezultate remarcabile și s-a intors acasa cu doua medalii,…

