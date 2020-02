Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care conducea haotic pe A1 nu a oprit la semnalele politistilor, autoturismul fiind depistat ulterior pe DN 7, in localitatea Valea Ursului, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres. Politistii Serviciului Rutier Arges au fost solicitati sa acorde…

- Politistii Serviciului Rutier Arges au acordat sprijin politistilor din cadrul Biroului Politiei Rutiere Autostrada A1, pentru depistarea unui autoturism despre care participantii la trafic au sesizat ca se deplaseaza haotic in trafic, efectuand depasiri pe banda de urgente si circuland cu viteza ridicata.…

- Polițiștii din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere. Din cercetari a reieșit…

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, un barbat, de 32 ani, din Galati, a condus…

- Un sofer din localitatea Amara s-a ales cu dosar penal pentru ca a fugit de politistii care incercau sa-l opreasca pentru control. Mai mult decat atat, cand a fost prins, barbatul a refuzat atat testarea alcoolscop cu aparatul Drager cat si prelevarea de probe biologice la o unitate medicala.

- Politistii din Ialomita au tras 13 focuri de arma pentru prinderea unui sofer carea oprit la semnalele politistilor. In timpul urmaririi, politistii din Ialomita au cerut sprijinul colegilor de la Braila, iar o autospeciala de interventie a fost avariata, a anuntat news.ro.

- Un barbat de 28 de ani, din Marginea, a fost reținut 24 de ore și introdus in arestul Poliției Suceava pentru infracțiuni la regimul rutier. Ieri, el a sustras mașina tatalui sau și a fost surprins de radar circuland cu 96 de kilometri la ora, pe DN2E, dinspre Marginea, pe un sector de drum cu […]

- Un barbat din Rovinari a fost prins la volan, miercuri, cu o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat. Oamenii legii l-au oprit in trafic, in timp ce se deplasa haotic cu mașina, pe o strada din oraș. „La data de 6 noiembrie, politisti din cadrul Poliției Orașului Rovinari…