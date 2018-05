Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, printr-un apel la 112, pompierii argeșeni au fost sesizați de faptul ca o noua fumegație se observa in zona Cetații Poenari din localitatea Arefu. La fața locului s-au deplasat imediat doua echipaje de pompieri de la Detașamentul Curtea de Argeș și ofițerul de serviciu pe inspectorat, care au…

- Incendiu sambata dupa amiaza in comuna Asau, județul Bacau. Alarma s-a dat dupa ce satenii din Apa Asau au observat ca padurea incepe sa fumege și au cerut ajutor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zeci de pompieri de la detașamentele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un incendiu a izbucnit miercuri intr-o cladire care gazduieste sediile ambasadelor Portugaliei, Tunisiei si Argentinei din capitala Suediei, Stockholm. Cel putin 14 persoane au fost ranite, scrie adevarul.ro.Douasprezece vehicule de pompieri au sosit la fata locului.

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, intr-un bloc de locuinte de pe soseaua Mihai Bravu din Capitala. Un apartament a luat foc, iar mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fata locului.

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine cu doua autospeciale la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Garbova de Jos. La fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD. Nu se cunosc deocamdata motivele care casa a luat foc și nici pagubele. …