- Salvamontistii din Arges si Sibiu intervin, joi seara, pentru salvarea a trei cetateni cehi din Muntii Fagaras. Unul dintre cetateni este ranit la picior. Salvatorii montani au ajuns la victima si au inceput coborarea.

- Trei cetațeni cehi, dintre care unul cu un traumatism la picior, sunt cautați, joi seara, de salvamontiștii din Argeș, ajutați de colegii lor din Sibiu. „Acțiune in derulare, apel 112 referitor la trei cetateni cehi rataciți sub Trei Pași de Moarte, pe versantul nordic, unul dintre ei avand…

- Salvamontiștii și un echipaj de ambulanța Salvamont au plecat spre un varf din munții Valcan pentru a salva un turist care și-a rupt piciorul. Accidentul s-a produs joi pe traseul dinspre Tismana catre varful Oslea. Un turist și-a rupt piciorul in timp ce se afla pe un traseu montan și a cerut…

- Patru turiști au ramas blocați in Masivul Ceahlau. Salvamontistii nemteni se indreapta spre aceștia, iar acțiunea de recuperare ar putea dura cateva ore. Este vorba despre patru tineri cu varste de 21 si 22 de ani, care au solicitat sprijinul salvamontistilor in momentul in care nu au mai putut continua…

- Salvamontistii nemteni participa joi la o actiune de recuperare a patru turisti care sunt in stare de epuizare pe un traseu din masivul Ceahlau, intr-o zona cu risc de avalansa si portiuni de gheata, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef. Este vorba despre…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata dupa-amiaza, pentru recuperarea a sapte turisti blocati pe un traseu din Masivul Bucegi, actiunea este dificila, in conditiile in care pe munte este depus un strat de zapada.

- Doi turisti au fost surprinsi de o avalansa in Valea Balii, in muntii Fagaras. Unul dintre ei a fost ingropat partial in zapada. Salvamontistii au intervenit pentru a le acorda primul ajutor, a anuntat Salvamont Sibiu.

