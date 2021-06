Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24 mai – 6 iunie a.c., se vor executa lucrari de reparații la trecerea la nivel de la km 111+177, linia CF Fetești – Ciulnița, situata la intersecția cu DN 21, in localitatea Drajna Noua, județul Calarași. Menționam faptul ca, in perioada de execuție a lucrarilor la trecerea la nivel cu…

- Un tanar in varsta de 20 ani a fost ranit in urma unui accident rutier produs, luni, pe drumul european E85, in localitatea Horia. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca in accident au fost implicate un autotutren si un autoturism in care se aflau doua persoane.…

- Traficul rutier pe DN 21 se va desfasura cu restrictii in perioada 24 mai - 6 iunie, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la trecerea nivel de cale ferata, de la km 111+177, linia CF Fetesti - Ciulnita, situata in zona localitatii Drajna Noua, judetul Calarasi, informeaza Compania Nationala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in intervalul 19- 21 mai, in intervalul orar 09:00 – 19:00, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, la kilometrul 147, raza localitații Cotmeana, județul Argeș, in partea carosabila, se executa…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- Traficul este restrictionat vineri pe A1 Bucuresti – Pitesti pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri, pana la ora 16,00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti,…

- Traficul este restrictionat vineri pe A1 Bucuresti - Pitesti pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri, pana la ora 16,00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Traficul este restrictionat vineri pe DN7, in judetul Valcea, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 08,00 si 16,00, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea…