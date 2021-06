Argeș: Continuă amenzile pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală In ultimele 24 de ore, au fost verificate 120 societați comerciale, unde politistii au transmis reprezentantilor tuturor agentilor comerciali și centrelor comerciale verificate sa ia masuri pentru respectarea normelor de prevenire a infectarii și combatere a raspandirii coronavirusului. Au fost desfașurate 22 de actiuni punctuale (dintre care 19 organizate independent de catre politisti, doua organizate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

