- Cadavrul unei femei care suferise arsuri a fost gasit in scara unui bloc din municipiul Pitesti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. ″In dimineata zilei de 19 aprilie, in jurul orei 5,00, politistii (…) au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt la plangere prealabila, și au reținut o femeie de 36 de ani, din Ștefanești. Din verificarile efectuate, s-a stabilit…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea argeseana Berevoesti, administrator al unei societati comerciale, a fost retinut pentru instigare la taiere si furt de arbori, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres. Cercetarile in acest caz au fost efectuate…

- Un tanar de 19 ani, din orasul Calan, este acuzat de tentativa de omor dupa ce, sambata seara, si-a agresat concubina de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului situat la etajul 3 al unui imobil din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Tanara…

- Trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 33 de ani, suspectati ca au talharit prostituate in patru judete, au fost prinsi in urma colaborarii intre politistii din Arges, Brasov si Dambovita, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean…