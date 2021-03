Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 martie, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la un conflict intre doi soti, petrecut la locuinta comuna din localitatea Corbeni. In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei de Politie Rurala Albestii de Arges, s-a…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea: Barbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști Polițiștii din Vințu de Jos l-au reținut pe un barbat care, cu toate ca are un ordin de protecție care ii interzice sa ia legatura sau sa se apropie de soția sa, ar fi amenințat-o cu moartea.…

- F. T. Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Ploiești au efectuat, marti, doua perchezitii domiciliare, pentru documentarea intregii activitati infractionale a unui individ, acesta fiind banuit ca, in cursul acestei luni, ar fi comis patru furturi din autovehicule, in diferite zone ale municipiului. Potrivit…

- F.T. Marti, 9 februarie a.c., polițiștii prahoveni au descins in Ploiesti, la domiciliul unei persoane banuite de comiterea infracțiunilor de furt și tentativa de furt. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, „din cercetari a reieșit faptul ca in cursul lunii ianuarie,…

- Un barbat a fost arestat preventiv, vineri, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, informeaza Agerpres.…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata, in urma unui conflict intre vecini, in satul Tudora, județul Botoșani, anunța ISU județean, anunța MEDIAFAX. Primele informații arata ca in localitatea Tudora a avut loc un scandal intre vecini, iar un barbat a fost injunghiat. Citește și: Se complica…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane, acesta aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.…

- Un barbat din localitatea argeseana Harsesti, suspectat ca a incendiat gospodaria in care locuia, a fost retinut, marti, urmand sa fie prezentat in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in noaptea de luni…