Argentina a depăşit pragul de 70.000 de decese provocate de COVID-19 Argentina a depasit sambata pragul de 70.000 de decese provocate de noul coronavirus de la inceperea pandemiei, in timp ce media zilnica a contagierilor se mentine la 20.000 de cazuri, potrivit autoritatilor citate duminica AFP. Potrivit raportului Ministerului Sanatatii, 400 de persoane au decedat in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total al deceselor la 70.253.

Autoritatile au raportat, de asemenea, 21.469 noi contagieri, astfel incat numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 3.290.935, la o populatie de 45 de milioane de persoane.



