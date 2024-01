Arestați preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești și cei ai Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, pe numele a trei barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 37 de ani, au fost emise trei mandate de arestare preventiva pentru […] Articolul Arestați preventiv sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

