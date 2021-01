Arestaţi la domiciliu pentru tâlhărie calificată Judecatorii din Segarcea au dispus, ieri, arestarea la domiciliu a doua persoane acuzate ca au talhatit o femeie de 74 de ani, din comuna Gangiova. Este vorba de o tanara de 26 de ani, cetatean spaniol, si de un minor de 16 ani, din Galicea Mare. Potrivit oamenilor legii, femeia de 74 de ani a fost talharita in noaptea de 23 spre 24 ianuarie. Autorii au fost identificati in cursul zilei de luni. „Politistii din cadrul Politiei Orasului Segarcea au identificat si retinut o tanara de 26 de ani, cetatean spaniol, care locuieste fara forme legale in comuna Gangiova, banuita de comiterea infractiunii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

