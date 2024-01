Arestari si perchezitii in Maramures. Tineri implicati in infractiuni grave

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 decembrie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase impreuna cu politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat controale in cadrul actiunii "PIROTEHNIC 2023-2024. Actiunile politistilor urmaresc prevenirea, identificarea si combaterea…

- In ziua de 27 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sprijiniți de luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la persoane banuite de savarșirea infracțiunii de orice operațiuni…

- In aceste zile, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, in continuarea cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarsirea…

- Trei tineri din judetul Teleorman, care ar fi vanat ilegal un caprior, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in baza unor mandate emise de Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, au informat, vineri seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- La data de 26 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, sprijiniți de polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase

- In data de 2 noiembrie a.c., in urma apariției a unor clipuri pe o rețea de socializare in care un barbat manevreaza o posibila arma, polițiștii buzoieni s-au sesizat din oficiu. La scurt timp dupa postarea imaginilor, au fost mobilizați polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Doua percheziții au avut loc ieri in comuna gorjeana Baia de Fier intr-un dosar de braconaj cinegetic. Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase au continuat cercetarile intr-un dosar penal, punand in executare doua mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor…