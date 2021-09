Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au trebuit spitalizati,…

- Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au…

- Mai multe mii de persoane au protestat sambata in orasul elvetian Lucerna impotriva restrictiilor impuse ca urmare a pandemie de COVID-19, informeaza dpa. Conform informatiilor furnizate de autoritati, la proteste au participat aproximativ 5.000 de persoane. Citește și: VIDEO PROTESTE…

- Politia greaca a raportat 25 de arestari in weekend, dupa ce sambata a fost nevoita sa disperseze un protest anti-vaccinare in centrul Atenei, informeaza DPA. Cateva mii de persoane s-au adunat mai intai in Piata Syntagma din capitala Greciei, protestand impotriva noilor legi grecesti care…

- Cateva mii de persoane s-au adunat mai intai in Piata Syntagma din capitala Greciei, protestand impotriva noilor legi grecesti care impun vaccinarea in anumite cazuri. Politia a intervenit atunci cand protestul a devenit violent.Protestatarii au aruncat cu pietre si dispozitive incendiare asupra oficialilor,…

- Politia slovaca a recurs la gaze lacrimogene impotriva sutelor de demonstranti care blocau intrarea in cladirea parlamentului de la Bratislava, unde deputatii dezbateau un amendament legislativ care prevede necesitatea prezentarii unui pasaport sanitar anti-COVID-19 pentru accesul la evenimente si…

- Un posibil caz de rapire intr-un autobuz din municipiul Braila a fost semnalat pe rețelele de socializare. Un clip video surprinde o fetita care plange si se zbate cu disperare in bratele unui barbat. Poliția a fost sesizata și efectueaza verificari: „Va informam ca duminica, in jurul orei 22,00, Politia…

- Polițiștii de la Vama Giurgiu și lucratori ai Garzii de Mediu Giurgiu nu au permis intrarea in Romania unui ansamblu rutier incarcat cu 17.120 kilograme deseuri din plastic. Șoferul nu detinea documente de transfer, conform prevederilor legale in vigoare, informeaza Poliția de Frontiera Romana . Pe…