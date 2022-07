Arestarea unui economist rus de top. Vladimir Mau a fost unul dintre strategii din economie ai lui Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul rus Alexander Dvornikov ar fi fost inlocuit. Putin este nemultumit de modul in care se desfasoara razboiul. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Moscova a concediat recent mai multi generali, inclusiv pe generalul Dvornikov si pe comandantul Fortelor Aeropurtate, general-colonelul…

- Un comandant de rang inalt al fortelor ucrainene adapostite in subsolurile combinatului siderurgic Azovstal a declarat luni ca pune in aplicare o decizie a comandamentului militar superior pentru a salva viețile personalului de serviciu. El nu explica insa concret ce inseamna asta.Comandantul Denys…

- Rudele luptatorilor ucraineni asediați in uzina de oțel Azovstal din Mariupol au facut apel sambata (14 mai) la președintele chinez Xi Jinping pentru a ajuta la salvarea soldaților raniți.„Astazi facem apel la Xi Jinping, pentru ca este partenerul economic al lui Putin, iar Putin poate intra in dialog…

- Ministerul ucrainean al Apararii a facute publice, marti, primele imagini cu momentul distrugerii „Spargatorului" lui Putin, tancul cu cel mai modern blindaj din arsenalul Rusiei. Ucrainenii au reusit, la finalul saptamanii trecute, sa distruga un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv" („Spargatorul"),…

- De regula, aceste atacuri se realizeaza prin suprasolicitarea unui sistem informatic cu cereri de date, sistemul in cauza fiind in imposibilitatea de a livra serviciile pe care le oferea in mod normal.Din datele obținute pana in prezent, a rezultat faptul ca atacurile informatice in cauza au fost revendicate…

- Crucișatorul lansator de rachete Moskva s-a scufundat joi, 14 aprilie, a anunțat Ministerul rus al Apararii. In timp ce armata rusa este pe cale sa preia controlul asupra portului strategic Mariupol, din sud-estul Ucrainei, nava de razboi fusese „grav avariata” in cursul nopții precedente. Rusia: Explozia…

- Participarea la primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost de 25,48%, la ora locala 12:00, transmite Le Figaro. Potrivit datelor transmise de Ministerul francez de Interne, la ora locala 12.00, prezenta la scrutin a fost de 25,48%, cu trei puncte mai putin decit in ​​2017 (28,54%) si…

