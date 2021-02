AREI speră să convingă Guvernul să nu mai amâne reducerea TVA la 5% pentru apartamente de până la 140.000 euro Asociația Investitorilor Imobiliari din Romania (AREI) spera ca va covinge Guvernul ca reducerea TVA la 5% pentru locuințe pana la 140.000 euro sa se aplice daca nu din vara acestui an, atunci macar din 1 ianuarie 2022. Cum Guvernul a motivat amanarea reducerii TVA pentru locuintele de pana in 140.000 de euro cu un plus de 200 de milioane de lei la bugetul de stat, nu exista nicio certitudine ca masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2022, deși Asociația Investitorilor Imobiliari din Romania (AREI) arata, prin vocea Antoanela Comșa, președintele instituției, ca face eforturi pentru aplicarea ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

