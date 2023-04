Are cuvântul smântână plural? Greșeala gramaticală făcută de mulți români Știm cu toții ca limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Foarte probabil, și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este cuvantul "smantana". Pentru ca este des folosit, mai ales in randul gospodinelor sau a bucatarilor, trebuie sa știm cum se folosește corect. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

