Are aproape 300 de miliarde $ și merge cu cea mai ieftină mașină din lume Ratan Tata, unul din cei mai importanți industriași din Asia, a fost surprins la volanul celui mai ieftin automobil din lume. Este vorba de un Nano produs de compania pe care miliardarul a inființat-o, Tata Motors, o mașina care costa puțin peste 1900 de dolari. De 6 decenii unul dintre cei mai bogați oameni din India, Ratan Tata (84 de ani) merge cu un model de mașina care a ieșit și de pe banda de producție (a fost lansata in 2009, ultimul automobil fiind produs in 2019). Tata Nano a ramas mașina sa de suflet, un proiect ce a dat șansa a sute de mii de oameni cu venituri modeste sa calatoreasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic austriac OMV, unul din cei mai mari importatori de gaz rusesc, se pregateste sa deschida conturi in ruble la Gazprombank in Elvetia, a anuntat joi publicatia britanica Financial Times, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Gigantul energetic rus Gazprom…

- Cum arata noua mașina naționala din Rusia? Cei de la AvtoVAZ din țara condusa de Vladimir Putin sunt disperați sa convinga publicul cu planuri marețe dupa zilele state pe bara in timpul razboiului. Compania a anunțat o Lada noua care i-au lasat pe mulți specialiști din domeniul auto fara cuvinte. Cum…

- O poveste impresionanta din Ucraina atacata salbatic de rusi. Sase pasageri, civili, au intrat sub rafalele armelor rusesti. Doar trei au supravietuit: o mama, fata ei si copilul unui cuplu care a fost ucis in masina. Mama si fiica au scapat cu rani importante. O masina a fost atacata cu focuri de arma…

- ”Grupul MOL a achizitionat ReMat Zrt., o companie de reciclare cu fabrici de productie in Tiszaujvaros si Rakamaz, Ungaria, si un hub logistic in Bratislava, Slovacia. ReMat este liderul de piata din Ungaria in reciclarea materialelor plastice, cu o capacitate anuala de procesare de 25.000 de tone si…

- Voluptoasa Ionela Roșca Nedelea tragea lozul cel mare, cand era numita consilier in cabinetul ministrului Sportului. Un pas mare in cariera ei politica, acolo unde și-a jurat ca va face treaba buna. Și a facut, din moment ce Eduard Novak ii acorda o atenție deosebita! Nu ca i-ar sari de la ”aplauze”…

- ”O cutie neagra a zborului MU5735 a fost gasita (miercuri), laq 23 martie”, a anuntat in fata presei un purtator de cuvant al CAAC, Liu Lusong. Avionul asigura o legatura interna, intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Canton (sud). O ancheta in vederea stabilirii cauzelor prabusirii avionului…

- Fotografii cu ”adevarul despre razboiul din Ucraina” și știri despre razboi, la care publicul din Rusia nu are acces, au aparut brusc pe unul dintre siteurile guvernului de la Kremlin. Ziarul moscovit Kommersant scrie joi ca ”Site-ul oficial al Ministerului rus pentru Situații de Urgența a fost supus…

- McDonald’s si alte cateva multinationale americane, acuzate ca nu au intrerupt inca legaturile cu Rusia, au cedat marti presiunii publice si si-au suspendat operatiunile in Rusia, transmite CNN . La fel ca PepsiCo si Coca-Cola, gigantul fast-food-ului american a facut in ultimele zile subiectul unui…