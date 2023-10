Stiri pe aceeasi tema

- ,, Au fost ultimele alegeri. In 2024 nu veți avea alegeri, pentru ca nu va fi nici o țara numita Ucraina; nu țineți cont de situația din Orientul Mijlociu. Se vor desfașura astfel de evenimente incat toata lumea va uita complet ce este Ucraina. Lucrurile se indreapta catre al treilea razboi mondial,…

- Cu o tradiție impresionanta de 26 de ani, Concursul de Handbal CUPA ONEȘTI este gata sa inceapa o noua ediție plina de entuziasm și pasiune pentru acest sport. Juniorii IV și junioarele III și IV vor fi vedetele evenimentului, care se va desfașura in perioada 4-6 septembrie 2023 la Sala Sportiva Municipala…

- Astazi, Jandarmeria Rurala implinește 130 de ani de existența, marcand astfel o lunga și bogata istorie in asigurarea ordinii și siguranței publice in comunitațile rurale din Romania. Fondata la 1 septembrie 1893, prin „Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, aceasta instituție a reprezentat un pilon esențial…

- Pentru prima data in istorie, de la 1861 incoace, Desparțamintele Astra din Romania au trecut Prutul, iar membrii lor s-au intalnit cu cei ai Desparțamintelor din Basarabia, unde o adunare generala a dezbatut și a votat un nou statut. A fost prezenta și o delegație a „Asociației Astra – Bacau”, la invitația…

- Echipajele Poliției Locale Bacau au anunțat ca sunt in alerta continua pentru monitorizarea platformelor de colectare a deșeurilor pe teritoriul municipiului. Acest efort se concentreaza mai ales in zonele cu probleme recurente, precum str. Tipografilor, str. Veniamin Costachi și Calea Moinești, in…

- O explozie devastatoare a avut loc intr-o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din localitatea Crevedia, provocand pierderea unei vieți și ranirea grava a unui numar semnificativ de persoane. In urma incidentului tragic, o persoana a decedat din cauza unui infarct, iar alte 57 de persoane au fost…

- Ediția din 2023 a Gimnaziadei, o competiție internaționala de nivel inalt destinata tinerilor sportivi, s-a incheiat in orașul brazilian Rio de Janeiro. In perioada 18-27 august, sportivi din 39 de țari s-au intrecut in diverse discipline, iar Romania a reușit sa ocupe poziția a 15-a in clasamentul…

- Persoanele care au fost angajate la Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau, pe durata determinata, pentru a lucra la evaluarea dosarelor aflate in plata vor putea desfașura aceasta activitate, la instituția menționata, inca mult timp de acum incolo. Cel puțin așa rezulta dintr-un proiect de ordonanța…