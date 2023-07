Ard miriștile: aprindere naturală sau intenționată de către săteni? Este și momentul anului in care ard miriștile, dar nu este foarte clar daca ele se aprind de la soare sau focul este pus intenționat de sateni pentru curațarea terenurilor, informeaza Rador. 2.000 m² de vegetație uscata au ars aseara, in zona Vama Giurgiulești din județul Galați. Cauza cea mai probabila a fost utilizarea focului deschis. CITESTE SI RO-ALERT: un urs a dat batai de cap ploieștenilor 05:14 163 canicula 01:46 78 Restricții de circulație in județele afectate de avertizari de canicula 01:16 21 Vești importante pentru toți pensionarii din Romania:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

