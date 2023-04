Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea copacilor in urma unei furtuni sau a unui vant mai puternic nu este ceva nefiresc, nici macar pentru orașe, spune Cristian Ioja, profesor universitar la Facultatea de Geografie din București și specialist in natura urbana. Arborii din Capitala sunt insa intr-o situație speciala, atrage el…

- Iasul a depasit pragul de un miliard de lei fond de salarii platite angajatilor de firmele care au sediul in judetul nostru, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), consultate de „Ziarul de Iasi". Chiar si asa ramane mult in urma altor judete. In Cluj, de exemplu, valoarea…

- Procurorii DIICOT, insoțiți de polițiști și de jandarmi, au facut 23 de percheziții la domiciliile din București ale unor persoane acuzate de trafic de droguri in licee. Membrii rețelei ar fi distribuit produse interzise inclusiv in licee din centrul Capitalei și din Sectorul 1. Printre persoanele pe…

- Au aparut primele marturii ale rudelor celor trei copii morți in incendiul care a avut loc in urma cu doar cateva ore intr-o casa din Sectorul 5 al Capitalei. Una dintre ipotezele anchetatorilor este ca unul dintre copii a murit inainte de izbucnirea incendiului. Cei trei frați in varsta de 2, 3 și…

