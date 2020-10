Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”. „Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate.…

- "Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate" Raed Arafat. Foto. gov.ro Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical în contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si încet,…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100, sistemul de sanatate clasic trebuind sa se adapteze la masurile solicitate de medicina dezastrelor. Raed Arafat a aratat ca pandemia de…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, ca presiunea asupra sistemului de sanatate este evidenta și ca nu mai vorbim de epidemiologie acum deoarece ”intram in logica medicinei de dezastre”. Ca atare, trebuie un management diferit fața de masurile de prevenție, mai spune șeful DSU. Nicușor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”.

- Raed Arafat a declarat, marti, in cadrul videoconferintei "Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezoniera. Vaccinarea”, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in "logica medicinei de dezastre", noteaza…

- Presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca și incet, incet se intra in „logica medicinei de dezastre”, a declarat secretarul de...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si incet, incet se intra in ‘logica medicinei de dezastre’. ‘Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate.…