COVID-ul indoliaza in fiecare zi sute de familii. In Giurgiu, boala a rapus – la cateva ore distanța – mama, tata și fiu, toți bolnavi și internați in stare grava la spital. Erau nevaccinați și nicio schema de tratament nu a funcționat. Presiunea pe sistemul sanitar ramane constanta. In acest context, ne vin ajutoare din strainatate. Ultimele echipamente medicale sosite sunt din Danemarca, scrie stiri.tvr.ro. Situația este foarte aproape de punctul critic. Toate județele au intrat in scenariul roșu și din nou nu exista niciun pat liber la ATI. Pana acum, Romania a primit in jur de 300 de concentratoare…