Arafat: Se recomanda purtatul mastii in spatiile publice. Nu trebuie sa fie medicala, puteti improviza

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritatile au inceput sa recomande purtatul mastii sau al altor forme de material de protectie pentru nas si gura, in spatiile publice, intrucat dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului…

- "Aduceti-va aminte, nu este nevoie de masca medicala ca sa va protejati si sa protejati pe altii... puteti improviza!", afirma el. "Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea mastii de persoanele din strada, ideea generala pe plan mondial a fost ca acest lucru nu are rost si au existat explicatii…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, face apel la mass-media sa adopte „o atitudine civica responsabila”, precizand ca declararea starii de urgenta are rolul de a ajuta, nu de a crea probleme, de aceea subiectul „nu trebuie speculat si nici politizat”. „In urma anuntului domnului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, miercuri, ca masura limitarii la 100 de persoane in spații inchise nu afecteaza mall-urile și hypermaketurile, insa aceasta se aplica in cazul cinematografelor sau teatrelor.Raed Arafat a anuntat ca toate activitatile…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența spune ca autoritatile iau in calcul o restrictionare mai drastica a adunarilor publice intrucat exista posibilitatea sa se ajunga la „o rata de infectare foarte mare” cu noul coronavirus. Potrivit lui Raed Arafat, estimarile mondiale vorbesc despre 30-70%.…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf. Autoritațile au interzis activitațile publice si private din Romania care implica participarea a mai mult de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin duminica, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei in tara privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a venit cu noi argumente critice fata de masura guvernului PNL de a permite liberalizarea serviciilor de sanatate, sustinand ca spitalele private vor goli de resurse sistemul public. Pe de alta parte Ministerul Sanatatii insista ca pacientii…