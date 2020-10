Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii devine obligatorie și in spații deschise, in zonele aglomerate și acolo unde se inregistreaza un numar crescut de cazuri de coronavirus. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Starea de alerta s-ar putea prelungi cu inca 30 de zile a declarat marți seara ministrul Sanatații Nelu Tataru intr-o conferința de presa. De asemenea Raed Arafat a mai spus ca in județele unde incidența este sub 3% maștile vor fi obligatorii in zonele aglomerate. Unde incidența trece de 3% maștile…

- Satul Dobra din județul Dambovița a intrat, vineri seara, de la ora 22.00, in carantina pentru 14 zile, potrivit unui ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. In satul Dobra, rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 a ajuns la 7,3 la 1.000 de liocuitori.

- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat ieri seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a relatat și o experiența personala, pentru a arata cum reacționeaza atunci cand se intalnește…

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgența din 16 județe au decis, in ultimele zile, sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și in spații deschise aglomerate, in anumite intervale orare. Masura se aplica, de la 1 august, inclusiv in Prahova și Constanța, zone pline de turiști in…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis joi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu,…

- Administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise unde purtarea mastii de protectie va fi obligatorie vor trebui sa afiseze intr-un loc vizibil aceasta informatie, a precizat miercuri, dupa sedinta de guvern, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "A fost adoptata…