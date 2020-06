Arafat: In luna iulie va fi OK pentru vacante, insa destinatia trebuie aleasa cu grija

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat luni seara ca Guvernul are de gand sa relaxeze, din nou, masurile anticoronavirus de la 15 iunie. Aceasta data este avuta in vedere pentru deschiderea mall-urilor si renuntarea la carantina pentru cei care revin in tara din vacantele in strainatate.…

- Zeci de sesizari au fost trimise Avocatului Poporului de catre cetațeni și politicieni care reclama masurarea temperaturii la intrarea in spații publice inchise, precum magazine și instituții. Oamenii reclama ca masura de triaj epidemiologic impotriva raspandirii COVID-19 ar fi intruziva sau le-ar incalca…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), face un apel la populatie sa aiba in continuare grija si rabdare, pentru ca pandemia de coronavirus se afla inca la inceput. "Pentru cei care pun la indoiala inca faptul ca infectia cu COVID 19 continua,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, duminica dimineata, ca populatia "trebuie sa mai aiba rabdare intre sapte si 10 zile", adaugand ca multumeste romanilor ca au inteles mesajul autoritatilor si au stat acasa in Noaptea de Inviere. Ministrul Sanatatii a spus, la Antena 3, ca le multumeste…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) cere populatiei, intr-o postare pe Facebook, sa evite la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada. Apelul oficialului vine dupa ce multe persoane au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa.…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului. Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:…

- Ministrul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca spitalele private vor fi si ele cooptate in combaterea epidemiei de coronavirus, daca situatia o va impune. Victor Costache a precizat ca sistemul romanesc de sanatate poate gestiona cazurile actuale de COVID-19, insa daca numarul acestora va creste…