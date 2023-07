Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Hațegan a suferit un infarct in 2022 și a fost obligat sa stea departe de terenul de fotbal. Dupa o pauza de 16 luni, unul dintre cei mai apreciați arbitri romani va conduce din nou un meci din SuperLiga.

- Comisia Centrala a Arbitrilor l-a delegat pe Ovidiu Hațegan (43 de ani) la CS Universitatea Craiova - Oțelul. E primul meci la centru in Liga 1 al aradeanului, dupa ce pe 27 martie 2022 acesta a suferit un infarct. Hațegan a primit ultimul meci al etapei #2, duelul din Banie, de pe „Ion Oblemenco”,…

- O noua decizie ciudata luata de Comisia Centrala a Arbitrilor, condusa de Kyros Vassaras: arbitrul Iulian Calin, candidat la Primaria Ștefanești din partea PNL la alegerile locale din 2024, a fost delegat la meciul lui U Cluj, echipa finanțata de Primaria lui Emil Boc, un alt membru PNL! U Cluj va juca…

- Dupa un an de pauza in Superliga, FCSB - Dinamo, meciul cu cel mai mare impact din istoria fotbalului romanesc, revine cu un nou episod. Partida e programata sambata, 22 iulie, de la 21:30, live pe GSP.ro, cu Sebastian Colțescu (46 de ani) la centru! FCSB - Dinamo e primul derby al noului sezon, iar…

- Astazi, la baza sportiva din Buftea, au avut loc testele fizice pentru arbitrii din Superliga. Doi dintre ei, Catalin Popa (41 de ani) și Horia Mladinovici (38 de ani) au picat testele și nu vor fi delegați in urmatoarele patru etape! Vinerea viitoare va incepe un nou sezon de Liga 1. Iar pentru asta,…

- Adus la Oțelul Galați imediat dupa promovarea in Superliga, Daniel Celea (27 de ani), care tocmai retrogradase alaturi de Chindia Targoviște, și-a parasit noua echipa... The post Daniel Celea și-a reziliat contractul cu Oțelul la doar trei saptamani de la transfer! appeared first on Special Arad · ultimele…

- Maria Ciobanu nu va reveni in aceasta vara in Romania! Indragita solista de muzica populara e reținuta in Statele Unite, acolo unde a ales in ultimii ani sa se stabileasca, impreuna cu soțul ei, Mircea Cimpeanu, alaturi de care formeaza o familie de mai bine de patru decenii. Insa nici varsta sa inaintata,…

- Comisia Centrala a Arbitrilor, condusa de grecul Kyros Vassaras (57 de ani), a anunțat ca arbitrul Istvan Kovacs (38 de ani) va conduce de la centru barajul pentru cupele europene dintre CFR Cluj și FCU Craiova 1948. CFR Cluj - FCU Craiova 1948 se joaca joi, 1 iunie, de la ora 20:30. Partida va fi…