Arad: Zece ore de aşteptare la ieşirea din ţară, la PTF Nădlac II, pentru automarfare Problemele privind aglomeratia de la frontiera cu Ungaria, in cazul traficului greu, se mentin si marti, cand coloana de automarfare este de 14 kilometri pe autostrada, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde se asteapta cel putin zece ore pentru controlul documentelor. Aplicatia online a Politiei de Frontiera care monitorizeaza timpii de asteptare la granite arata ca la PTF Nadlac II se asteapta 600 de minute pe sensul de iesire din Romania, pe cele patru artere deschise pentru traficul greu. La Varsand si Nadlac I, soferii de camioane trebuie sa astepte o ora. Reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

