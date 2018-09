Stiri pe aceeasi tema

- Sase avioane si 24 de elicoptere ale forțelor aeriene chineze vor participa la exercitiile militare Vostok-2018, desfasurate in perioada 1 septembrie - 17 septembrie, in Siberia orientala si in Extremul Orient rus - informeaza, marti, Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit rador, care citeaza gazeta.ru.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor , a spus, marți, ca Romania se confrunta destul de des cu provocari din partea Rusiei. El a adaugat ca țara noastra este pregatita sa faca fața oricarei amenințari. “Romania, ca tara NATO, ca important actor la Marea Neagra se confrunta destul de des cu astfel de provocari.…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova la București, Iurie Renița, considera ca ar putea exista trei scenarii de numire a reprezentantului special al președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Moldova, vicepremierul Guvernului rus, Dmitri Kozak. Diplomatul le-a…

- Ca sa dovedim tacerea stupefianta a Federatiei Ruse dupa episodul scandalos de anulare a rezultatelor alegerilor pentru primaria Chisinaului, am decis sa realizam o revista a presei ruse din Federatia Rusa si din Republica Moldova. Perioada aleasa – 25.06.2018-13.07.2018 – nu este intamplatoare.

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei in spațiul Marii Negre și este deseori nevoita sa se apere de atacuri cibernetice rusești și de intruziune a aceluiași stat in viața politica interna, a declarat ministrul Apararii, Mihai Fifor, luni, pentru Associated Press, potrivit realitatea.net…