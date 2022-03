Arad: Mii de baloţi de paie au ars într-un incendiu la Pecica Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la un depozit de baloti de paie, peste 3.000 fiind mistuiti, in timp ce fumul dens a afectat traficul rutier pe DN7, intre Pecica si Nadlac. Incendiul a fost anuntat la 112 miercuri seara, la ora 22,10, iar la fata locului s-au deplasat echipaje de stingere din Pecica, Arad, Peregu Mare si pompieri de la o societate comerciala, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad. In total au intervenit, pe parcursul noptii, aproximativ 30 de pompieri. Depozitul este situat pe camp, iar pana joi dimineata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

