- Sute de persoane au pastrat luni un minut de reculegere in fata unei cladiri a guvernului sarb, pentru a aduce un omagiu cadrelor medicale ucise de COVID-19 si pentru a cere sa se faca mai mult in vedere protejarii lucratorilor sanitari, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Participantii…

- Circa 600 de persoane au protestat sambata seara, pe strazile din Copenhaga, fata de masurile anti-coronavirus luate de guvernul danez, in special viitorul pasaport de vaccinare. La apelul „Men in Black Denmark”, un grup activ pe Facebook care organizeaza mitinguri de mai bine de o luna, protestatarii…

- Opera Naționala Engleza (ENO) desfașoara un program de cantat, respirație și buna dispoziție pentru recuperarea pacienților cu coronavirus din intreaga țara, in urma unui proces de succes, informeaza CNN . Potrivit unui comuincat de presa de joi, ENO Breathe este un proiect comun intre ENO și Imperial…

- Social Autoritațile alexandrene au adoptat noi masuri pentru gestionarea pandemiei de COVID – 19 ianuarie 26, 2021 09:48 Masca de protecție ramane obligatorie in toate spațiile publice inchise și deschise de pe raza municipiului Alexandria, cel puțin in urmatoarele 14 zile, iar, pentru aceeași perioada,…

- Joe Biden este cel de-al 46-lea presedinte american. La 78 de ani, Joe Biden, mandru de originile sale irlandeze, devine cel mai varstnic presedinte american care isi preia atributiile, relateaza AFP.

- Conform calendarului Sarbatorilor de la sfarsitul anului, publicat astazi, Papa Francisc si-a devansat cu doua ore ”slujba de la miezul noptii” de Craciun, pentru a se adapta interdictiei de circulatie pe timpul noptii aflate in vigoare in Italia, relateaza AFP, citata de news.ro . Papa Francisc va…

- Morga Spitalului Județean Constanța e arhiplina cu persoane care și-au pierdut viața din cauza infectarii cu COVID-19, așa ca trupurile neinsuflețite ale celor care au murit de coronavirus sunt acum scoase in curtea spitalului. Atentie sunt imagini și informații care va pot afecta emoțional.

- Situație fara precedent in Constanța! Dupa ce și-au pierdut oamenii dragi din cauza coronavirusului, rudele celor decedați sunt nevoite sa identifice cadavrele acestora, afara in frig, in fața morgii!