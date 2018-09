Luptele eroice duse acum 74 ani de catre Detasamentul Paulis pentru apararea defileului Muresului au fost comemorate duminica printr-o serie de manifestari care s-au desfasurat in Piata Avram Iancu din Arad si la care a participat si ministrul apararii nationale, Mihai Fifor.



La manifestari au asistat peste 1.000 de aradeni, intre care foarte multi copii si tineri, atrasi probabil de faptul ca, spre deosebire de alti ani, cand manifestarile erau de o mai mica amploare si se desfasurau intr-o singura zi, in zona Lipova - Radna si Paulis, in acest an, MApN impreuna cu Institutia Prefectului…